Polito: “Cisse? Era fatta con il Psv prima dell’inserimento del Milan. Arriverà presto in Nazionale”

08/09/2026 | 12:15:49

Il ds del Catanzaro Ciro Polito si è espresso in una intervista a Tuttosport su Cisse e il grande avvio in Serie A: “Era fatta col Psv, quando i rossoneri si sono inseriti. A quel punto il ragazzo ha preferito andare al Milan e pure noi, visto che così sarebbe rimasto a Catanzaro fino al termine della stagione. Peccato che poi poco dopo si sia fatto male. Altrimenti con lui in squadra saremmo potuti arrivare ancora più in alto. Alphadjo è un giocatore straordinario: gli ho visto fare cose incredibili a Catanzaro sia in partita sia negli allenamenti, pertanto non sono sorpreso del rendimento da top player che sta avendo col Milan. L’unico dubbio poteva essere il recupero post infortunio, ma adesso Cisse sta alla grande e può diventare il trascinatore dei rossoneri. Arriverà presto in Nazionale”.

foto x milan