Polito: “Bari non merita la Serie C. A Terni daremo tutto”

Ciro Polito, ds del Bari, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Ternana.

Queste le sue parole: “Sappiamo di dover andare a vincere a Terni. Oggi la squadra ha giocato e lottato, ma si rimanda tutto alla prossima. La salvezza è ancora tutta aperta e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per conquistare questa salvezza”.

Spazio poi a un pensiero per i tifosi: “A questa gente si può dire poco, dobbiamo parlare coi fatti. Da un anno soffriamo tutti, anche no. Ho visto 60mila spettatori per una finale play off per andare in A e oggi 33mila circa. Abbiamo l’obbligo di mettercela tutta perché questa città non merita la retrocessione”.

Infine il ds si sofferma sull’ultima al San Nicola del capitano Valerio Di Cesare: “Quella porta è stata la sconfitta contro il Cagliari al 95°, che ha segnato la stagione, e oggi è arrivato l’autogol del capitano, che è unico e ringrazio, che sono certo darà il massimo come sempre anche a Terni. Speriamo di dare una gioia a questa città che non merita di andare in Serie C”.

Foto: twitter Bari