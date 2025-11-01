Politano: “Volevano vincere, ma alla fine è un buon punto”

01/11/2025 | 21:09:46

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Como.

Queste le sue parole: “Sono abbastanza stanco, è stata una partita dispendiosa. Abbiamo incontro una squadra che sta bene, volevamo vincere e non ci siamo riusciti ma alla fine abbiamo portato a casa un buon punto”.

Milinkovic-Savic ancora decisivo… “Non è facile fargli gol, lui e Meret sono due portieri fortissimi e siamo felici di averli in rosa”.

Cosa è mancato per vincere? “Volevamo i tre punti ma quando non si può vincere è importante non perdere per dare continuità, tra due giorni si rigioca e bisogna ricaricare le pile perché abbiamo subito un’altra partita fondamentale”.

Foto: sito Napoli