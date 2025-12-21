Politano: “Vogliamo la Supercoppa, siamo un gruppo forte e ci diciamo le cose in faccia”

21/12/2025 | 16:00:25

Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana: “Sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli. Dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta dove entrambe vorranno imporre il loro gioco. E’ un gruppo forte come l’anno scorso. Dopo l’ultima partita con loro c’è stata una svolta e siamo cambiati. Siamo un gruppo forte, unito nei momenti sia belli sia brutti. Ci siamo sempre detti le cose in faccia, aiutandoci dentro e fuori dal campo. Abbiamo tanti anni di esperienza e cerchiamo di trasmetterla ai nuovi arrivi e soprattutto ai giovani. E’ un Napoli forte sia in campo che fuori”.

Foto: Instagram Politano