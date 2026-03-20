Politano: “Vittoria importante. Nazionale? Siamo carichi, vogliamo andare al Mondiale”
20/03/2026 | 21:35:28
Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.
Queste le sue parole: “Non era facile, il Cagliari in casa è tosto. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, ma dovevamo fare più gol”.
Ora la Nazionale? “C’è grandissimo entusiasmo, sappiamo che ci giochiamo un Mondiale e siamo carichi. C’è solo da dare il massimo, dobbiamo andare al Mondiale”.
Foto: sito Napoli