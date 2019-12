Politano, valutazione alta e azioni in ribasso. Darmian senza fretta

Matteo Politano aveva deciso di restare all’Inter la scorsa estate, malgrado gli apprezzamenti della Fiorentina. Ora è scivolato in fondo alle gerarchie di Antonio Conte e le azioni sono in ribasso. Adesso bisogna trovare un estimatore che sia, però, in grado di prevedere una valutazione di almeno 25 milioni. Non semplice e neanche tanto semplice organizzare scambi che possano mettere d’accordo tutti. L’Inter prenderà un’altra punta (Giroud resta in lista) soltanto se individuerà una soluzione per Politano, ora ha la necessità di mettere a posto le urgenze, centrocampista in testa con Vidal al centro del suo contenzioso con il Barcellona. Anche perché Sanchez è tornato in gruppo e potrebbe essere convocato per Napoli. Su Darmian resta confermato quanto abbiamo detto: bloccato per il prossimo luglio, si può anticipare ma qualsiasi riserva verrà sciolta con calma.