Politano: “Tra Conte e Gattuso non ci sono tante differenze. Vogliamo andare in Europa”

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi temi. Queste le sue parole: “Differenze Conte-Gattuso? Non tantissime, sono due allenatori che mettono l’anima a fare il loro lavoro. Sul campo lavorano in modo diverso anche come modulo, Conte va più per le lunghe mentre Gattuso di meno ma con grande intensità. La rosa del Napoli? Spettacolare, Mertens è fortissimo e quando lo vedi allenare lo pensi ancora di più. Il mio obiettivo quando si torna in campo? Fare il primo gol e vincere perché vogliamo andare in Europa”, ha concluso Politano.

Foto: Twitter personale Napoli