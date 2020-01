Politano torna a Milano: le immagini dell’arrivo all’aeroporto

Matteo Politano è tornato a Milano. L’esterno offensivo dell‘Inter, dopo la rottura delle trattative per lo scambio con Spinazzola, ha lasciato in serata Roma e pochi minuti fa è sbarcato all’aeroporto di Linate, come testimoniano le nostre immagini. Ora lo stesso Politano è pronto a rimettersi a disposizione di Antonio Conte, in attesa di capire se ci saranno i margini per riprendere i discorsi con la Roma, indipendentemente da Spinazzola.