Politano sui social: “Confermarsi è sempre la cosa più difficile. Partire così significa aver capito quello che serve per farlo”
24/08/2025 | 11:56:33
Matteo Politano, attaccante del Napoli, sulla propria pagina Instagram ha pubblicato un post dedicato al successo in casa del Sassuolo, prima di campionato per i campioni d’Italia.
Queste le sue parole: “Confermarsi è sempre la cosa più difficile. Partire così significa aver capito quello che serve per farlo”.
Politano ha fornito l’assist per la rete dell’1-0 di McTominay.
Foto: sito Napoli
