Politano su Napoli-Verona: “Gara storta, può succedere alle big contro le piccole”

A Napoli una grande fetta dei tifosi ancora si interroga su quanto accaduto all’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona. Oggi Matteo Politano, nell’incontro con i tifosi nel ritiro di Dimaro, ha risposto così:

Più deluso per la mancata convocazione in nazionale o la mancata Champions?

“Una bella domanda, ma più per il Napoli perché ce l’abbiamo messa tutta, non ci siamo riusciti e c’è tanta delusione. E’ stata una gara storta, può succedere, tante big hanno lasciato punti alle piccole, ma sono sicuro ci rifaremo”.