Politano: “Rallentare non significa fermarsi, è la rincorsa per tornare a correre”

Altro pareggio per il Napoli: 2-2 all’Olimpico contro la Lazio nella sfida delle 18 – di ieri – all’Olimpico. Matteo Politano ha commentato così il risultato ottenuto e il momento della formazione partenopea: “Rallentare non significa fermarsi. Prendiamo la rincorsa per tornare a correre tutti insieme. Forza Napoli!”, si legge nel post pubblicato su Instagram dall’esterno offensivo azzurro.

Foto: Instagram Politano