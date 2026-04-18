Politano: “Partita orribile, chiediamo scusa. La Champions non l’abbiamo ancora raggiunta”

18/04/2026 | 20:26:09

Matteo Politano ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio: “Già in Champions ancora non ci siamo, ci sono ancora cinque partite, ancora da vincere le partite per arrivare in Champions. Sicuramente il fatto di aver pareggiato a Parma avrà un po’ influito, però non dobbiamo abbatterci, perché comunque, come ho detto, dobbiamo arrivare in Champions. Poi l’Inter ha fatto un grandissimo campionato, quando ci sono queste annate bisogna fare i complimenti a loro, al loro mister, alla loro società, perché comunque hanno fatto un ottimo campionato e noi non siamo stati all’altezza di stargli dietro. Quindi adesso ci dobbiamo concentrare per andare in Champions e affrontare queste cinque partite al massimo. Oggi non c’eravamo, eravamo spenti fin dall’inizio, abbiamo subito, come a Parma, gol dopo pochi minuti. Oggi non siamo riusciti a reagire, è mancata gamba, nel calcio di adesso quando non c’è gamba si fa difficile contro tutti. Oggi chiediamo scusa per una partita orribile sotto tutti i punti di vista. Domani ci riposiamo e da lunedì inizieremo ad analizzare la partita”.

Foto: Instagram Politano