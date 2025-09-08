Politano: “Partita folle, bravi a portarla a casa. C’è da lavorare, abbiamo subito tanti gol”

08/09/2025 | 23:54:30

Matteo Politano, attaccante della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo il 5-4 dell’Italia contro Israele.

Queste le sue parole: “Partita follissima, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato. A parte il gol, di cui sono contentissimo, sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite. L’importante era l’atteggiamento, col mister lavoriamo da poco e c’è tanto da fare, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo preso tanti gol, ma siamo contenti del carattere e alla fine siamo riusciti a vincerla”.

Foto: Instagram personale