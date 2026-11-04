Politano: “Ogni tanto mi piacerebbe che venisse qualche altro compagno a dare spiegazioni, non solo noi italiani”

05/11/2026 | 00:07:05

Le parole di Politano a Sky: “Ogni tanto mi piacerebbe che venisse anche qualche altro compagno a dare le spiegazioni, non solo noi italiani. Ma va bene così, io ci metto la faccia come ho sempre fatto. Siamo col mister, stiamo faticando ma dobbiamo raggrupparci. Ora abbiamo l’ultima partita, poi spero di recuperare qualche giocatore e che da lì possa iniziare il nostro campionato. Nel primo tempo avevamo anche approcciato bene, poi abbiamo subito tre calci d’angolo con due gol e una traversa dello stesso giocatore, c’è poco da spiegare, cose che non possiamo subire visto anche la stazza che abbiamo dietro”.

Foto: Instagram Politano