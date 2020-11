Politano: “Oggi era dura stare sul pezzo. Proveremo a vincere qualcosa per Diego”

L’esterno d’attacco del Napoli, Matteo Politano, dopo la vittoria contro il Rijeka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Oggi era difficile vincere e giocare. Peccato per il primo gol, ci tenevo a dedicarglielo, non mancheranno occasioni. Su cosa dobbiamo migliorare? Nel fraseggio. Non dobbiamo perdere palle banali, come fatto nel primo tempo in cui abbiamo rischiato di prendere 2-3 contropiedi. Specialmente con la Roma domenica dovremo fare attenzione. E’ un momento difficile, ma dobbiamo essere bravi tutti, noi giocatori e la gente, a portare a casa un trofeo da dedicare a Diego”.

Foto: Twitter Napoli