Politano: “Normale avvertire la pressione. Il cambio contro la Juve? Non ero abituato a giocare ogni tre giorni”

Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il PSV in Champions League: “Se avverto la pressione? Normale sentire pressione quando indossi questa maglia. So di dover ancora migliorare molto lavoro tanto per questo. Il cambio contro la Juve? Mi sento bene, ovvio che non ero abituato a giocare ogni tre giorni, il mister per questo ha scelto di sostituirmi. Domani la svolta? Abbiamo sempre giocato, domani ce la metteremo tutta. Non ci sono dubbi. Domani la gara più importante? C’è tutta la voglia di passare, avremmo firmato per giocarci il passaggio del turno all’ultima giornata”.

Foto: Politano Twitter