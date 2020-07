Politano-Napoli,la prima gioia non si scorda mai

La prima rete con la maglia del Napoli non si scorda mai. Un potente mancino di Matteo Politano piega le resistenze dell’Udinese. Un bolide che rovescia il corso degli eventi. E che modifica pensieri ed opinioni. Perchè l’ex Inter aveva avuto fin qui un rendimento altalenante all’ombra del Vesuvio. Suscitando dubbi e perplessità sull’operazione del Napoli. La sua rete nel finale contro la squadra di Gotti regala i tre punti ai partenopei, al termine di una prestazione scialba e sicuramente condizionata dalle troppe gare ravvicinate. Il futuro di Josè Maria Callejon è ancora indecifrabile. Non è ancora chiaro chi sarà il padrone della fascia destra nella prossima stagione, ma Politano può interpretare il ruolo di esterno destro d’attacco con caratteristiche tecniche differenti rispetto allo spagnolo ex Real Madrid. Politano adesso dovrá dare continuità e dimostrare di essere in fase crescente e soprattutto convincere ulteriormente Rino Gattuso.

Foto: profilo Twitter Napoli