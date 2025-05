Politano: “Meglio questo scudetto o quello di due anni fa? Quello era scritto da mesi…”

23/05/2025 | 23:24:34

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dello Scudetto.

Queste le sue parole: “Meglio questo Scudetto o quello di due anni fa? Quello di due anni fa era scritto ormai da tanti mesi. Questo all’ultima settimana. Per tutta la settimana abbiamo aspettato, non vedevamo l’ora di scendere in campo… Grazie a questo popolo!”.

Foto: sito Napoli