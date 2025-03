Politano-Lukaku segnano, Meret ipnotizza Gimenez e Jovic accorcia nel finale: il Napoli vince 2-1 contro il Milan

Il Napoli vince al Maradona contro il Milan: 2-1. Gli Azzurri di Antonio Conte sbloccano la gara con un gol lampo di Matteo Politano, che trova la rete dopo poco più di un minuto di gioco. Al 19′ arriva anche il raddoppio firmato da Romelu Lukaku che taglia un traguardo importante: ora sono 400 i gol in carriera per il centravanti belga, nell’occasione bravo a sfruttare un’imbucata di Gilmour dopo una palla persa in maniera sanguinosa dai rossoneri in uscita. Conceicao prova a scuotere il Milan e inserisce Gimenez e Chukwueze. E al 69′ il centravanti messicano ha l’occasione per riaprire la gara dal dischetto dopo l’ingenuità del subentrato Billing su Theo. Ma Meret lo ipnotizza dagli undici metri e salva il risultato. Conceicao inserisce anche Jimenez e Jovic. Ed è proprio quest’ultimo a riaprire i giochi a sei minuti dalla fine. Bella azione dei rossoneri, con il dai-e-vai tra Theo Hernandez e Leao, l’assist del francese a centro area e l’arrivo puntuale dell’attaccante serbo che spinge in fondo al sacco. Il Milan si riversa in avanti, il Napoli si difende e, nonostante qualche brivido, porta a casa i tre punti. Termina così 2-1 al Maradona.

Foto: Instagram Napoli