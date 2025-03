Politano-Lukaku, Napoli avanti 2-0 sul Milan all’intervallo

Il Napoli conduce 2-0 sul Milan al termine della prima frazione di gioco. Gli Azzurri di Antonio Conte sbloccano la gara con un gol lampo di Matteo Politano, che trova la rete dopo poco più di un minuto di gioco. Al 19′ arriva anche il raddoppio firmato da Romelu Lukaku che taglia un traguardo importante: ora sono 400 i gol in carriera per il centravanti belga, nell’occasione bravo a sfruttare un’imbucata di Gilmour dopo una palla persa in maniera sanguinosa dai rossoneri in uscita.

Foto: Instagram serie a