Politano: “Purtroppo dovrò star fermo per un pò”

Brutto infortunio per Matteo Politano. L’attaccante dell‘Inter, come comunicato dal club nerazzurro, ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana.

L’ex Sassuolo ha voluto commentare su Instagram quanto accaduto, ringraziando peraltro i tifosi che gli sono stati vicini in queste ore, dopo il ko di Dortmund, in Champions League.

Foto: Inter Twitter