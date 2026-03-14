Politano: “Il gol mi mancava da una vita. Scudetto? Vinciamole tutte e poi vedremo alla fine”

14/03/2026 | 21:48:24

Politano ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Lecce: “Sono contentissimo, oggi finalmente sono riuscito a fare questo benedetto gol che mi mancava da una vita. Sono contento soprattutto della vittoria, di aver regalato un bell’assist a Rasmus e di aver vinto. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo contenti di aver recuperato questi giocatori di qualità, che oggi si è visto come hanno cambiato la partita. Ripeto, dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita, ne mancano nove e dobbiamo cercare di vincerle tutte. Poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati”.

foto x napoli