Politano: “Icardi? Pensiamo solo alla partita di domani perché non sarà facile. Noi favoriti? Siamo forti, ma…”

Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i Rapid Vienna in Europa League: “Icardi? Noi siamo concentrati solo sulla partita, sappiamo che non sarà semplice contro il Rapid, ma noi siamo qua solo ed esclusivamente per la vittoria. Spero di dare tanto alla squadra. Mi sono preparato bene per questa gara e sono pronto, mi auguro di poter aiutare i miei compagni. Noi favoriti? Noi dobbiamo sentire questa responsabilità, siamo una squadra forte ed è normale che ci pensiamo. Ma ora concentriamoci su domani perché sarà una partita complicata”.

Foto: Politano Twitter personale