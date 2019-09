Politano: “Ho sempre desiderato competere per lo scudetto. Conte vuole vincere”

A poche ore dalla sfida tra l’Inter e la Lazio, l’attaccante nerazzurro Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni per il Matchday Programme: “Ho sempre avuto l’obiettivo di arrivare in una grande squadra, disputare la Champions League e lottare per il campionato. Il segreto? Allenarsi provando a migliorarsi sempre. È arrivato Conte, uno che vuole sempre vincere, e poi ci sono i nuovi compagni con la loro esperienza e cultura di gioco, in un gruppo in cui si lavora tanto e con serenità. Siamo tutti uniti per far felice il popolo nerazzurro. Personalmente provo sempre a inventarmi qualcosa. L’avevo fatto anche con la maglia del Sassuolo, proprio contro l’Inter, con quella punizione passata sotto la barriera. Mi sa che è colpa mia se Brozovic si è inventato la mossa del coccodrillo. Vedere un ragazzino che indossa la tua maglietta è la massima espressione di quanto sia bello il calcio. Sono loro, i più piccoli, a trasmetterti la voglia di fare questo sport. È un’emozione indescrivibile, ogni volta“.

Foto: twitter Inter