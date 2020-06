Politano: “Gattuso trascinatore. Il mio gesto contro la Juve? Ho chiesto scusa”

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss affrontando diversi temi. Ecco le sue parole: “Il mio gesto dopo il rigore segnato in Coppa Italia contro la Juve? Non ho fatto un bel gesto e dopo sono andato a chiedere scusa alla panchina della Juventus. Sono cose che non si dovrebbero fare. Gattuso? Il mister è un grandissimo trascinatore, cerca di tirare fuori il massimo da tutti. Non facciamo catenaccio, ma una fase difensiva organizzata. Quarto posto? L’Atalanta cammina forte, ma noi pensiamo a noi stessi. Ce la giocheremo al massimo in queste undici partite che restano”.

Foto: Twitter personale Politano