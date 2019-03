Politano: “Fondamentale vincere il derby. Icardi? Deciderà lui”

L’Inter si aggrappa a Matteo Politano. L’esterno offensivo nerazzurro è stato decisivo nella gara vinta per 2-0 contro la SPAL, grazie al gol che ha sbloccato il match. Ai microfoni di Sportmediaset l’ex Sassuolo ha parlato delle prossime sfide cruciali dell’Inter contro Francoforte e Milan: “Pensiamo prima all’Eintracht e poi al Milan. Sarebbe fondamentale vincere il derby. Ora, però, pensiamo prima a giovedì”. Sul possibile ritorno di Icardi: “Mauro è stato fondamentale per noi, speriamo che rientri a breve anche se ha un problema al ginocchio: deciderà lui. Vederlo allo stadio? Per noi è un onore averlo sugli spalti, anche se preferiamo averlo in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Inter