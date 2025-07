Politano esalta De Bruyne: “Kevin è un fuoriclasse assoluto, siamo contenti che sia qui con noi”

19/07/2025 | 16:07:04

Nel giorno della presentazione ufficiale di Kevin De Bruyne, anche Matteo Politano ha voluto dire la sua sul nuovo compagno di squadra. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l’esterno offensivo azzurro ha parlato del valore dell’ex Manchester City e di cosa significhi averlo in gruppo: “Kevin è un fuoriclasse assoluto, non c’è neanche bisogno di dirlo”, ha spiegato. “Si è presentato nel migliore dei modi: è un ragazzo semplice, umile, e si sta impegnando molto per integrarsi nel gruppo. Siamo davvero contenti che sia qui con noi. Un innesto del genere dimostra che il Napoli è diventato una squadra di livello internazionale”. Politano ha poi elogiato anche gli altri nuovi acquisti, convinto che l’inserimento sarà progressivo ma efficace: “Anche gli altri nuovi arrivati hanno fatto una bella impressione. Con il tempo si inseriranno sempre meglio”. A margine dell’intervista, il numero 21 ha parlato anche del suo legame con la città e con la maglia azzurra: “Sono a Napoli da sei anni, mia moglie è di qui e ormai considero questa città come una seconda casa. Vivo benissimo, amo il modo di vivere dei napoletani. Mi auguro di restare ancora a lungo, perché vivere a Napoli è un’esperienza unica”. Infine, un pensiero per i tifosi che stanno riempiendo le tribune del ritiro in Val di Sole: “Voglio ringraziare i nostri tifosi, che sono già numerosissimi da due giorni. Ci seguono sempre, nel bene e nel male, e ci danno una spinta enorme. Da parte nostra c’è la promessa di dare il massimo e onorare sempre questa maglia”.

Foto: insta politano