Politano: “Era importante vincere. Lukaku? Nessun problema con noi, deve scegliere lui”

06/04/2026 | 23:50:03

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Spinazzola? C’è l’amicizia di 15 anni e passa. Siamo cresciuti insieme e stiamo condividendo qualcosa di importante. Era importante vincere e andiamo avanti”.

Ci credevi? “Ero tranquillo, sapevo di aver fatto gol”. L’esultanza? “Oggi era il compleanno di uno dei miei migliori amici, la dedica va a lui oltre che a mia moglie”.

Lukaku? “Non c’è nessun problema, con noi si è comportato bene. Sta a lui e alla società decidere”.

Foto: sito Napoli