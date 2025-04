Politano: “Dopo Inter-Roma c’era gioia. Ma sappiamo che c’è da lottare ancora”

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino: “Sapevamo bene quanto fosse importante questa partita: i tre punti erano fondamentali per riportarci in testa alla classifica. Mancano quattro gare e dobbiamo affrontarle una alla volta. L’Inter non mollerà e dovremo essere bravi a vincere già dalla prossima”.

Soddisfatto anche della sua prestazione e dell’assist decisivo?

“Sono felice per la mia gara e per l’assist. Avevamo preparato quell’azione e, giocando da anni insieme a Giovanni e Frank, ci capiamo al volo. Nel primo tempo abbiamo spinto tanto, trovando due gol che hanno indirizzato la partita”.

Foto: sito Napoli