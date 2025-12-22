Politano: “Dopo Bologna ci davano per finiti. Conte? Lo seguiamo fino alla morte”

22/12/2025 | 22:45:45

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa italiana.

Queste le sue parole: “Siamo venuti qua da campioni d’Italia, volevamo questo trofeo e lo abbiamo dimostrato con una grande prestazione: potevamo fare qualche gol in più ma siamo contenti della vittoria. Conte è il nostro condottiero e lo seguiamo fino alla morte, dopo Bologna ci davano per morti e invece oggi ci portiamo a casa questa coppa. Ora festeggiamo e poi penseremo al campionato”.

Foto: sito Napoli