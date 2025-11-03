Politano: “Domani dobbiamo assolutamente vincere. Spalletti? Sono contento per lui”

03/11/2025 | 12:28:27

L’esterno del Napoli, Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di domani contro il Francoforte. Queste le sue parole:

“Se è l’occasione per cancellare la partita di Eindhoven? Sappiamo che avremo un’ottima occasione per rifarci da quella brutta partita. Affrontiamo una squadra fisica che verrà qua a cercare il risultato, dovremo recuperare le energie e anche a mettere subito la partita sul piano giusto. Cosa serve per vincere? Un mix, veniamo da tante partite di fila e giocare così tante gare di fila non è semplice. Dovremo essere bravi a ricaricarci, domani dobbiamo assolutamente vincere. Se sono felice di ritrovare Spalletti in Serie A? Sono scelte personali. Noi pensiamo al Napoli. Lui ha fatto la sua scelta e noi pensiamo a noi stessi, io sono comunque contento per lui”.

Foto: Instagram Politano