Politano: “Dispiace per Hojlund, perderlo a un’ora dalla partita fa male. Lucca deve sbloccarsi”

01/11/2026 | 20:08:23

Politano ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: “Dispiace per Hojlund perchè per noi è un giocatore importante, perderlo ad un’ora dalla partita c’è rammarico e fa male. Però sono contento che ci sia l’occasione per Lorenzo, perchè per noi è un giocatore importante, che deve assolutamente sbloccarsi perchè come ho detto è un giocatore che per noi diventa fondamentale, soprattutto quando non c’è Rasmus, ti permette anche di giocare diversamente rispetto a Rasmus”.

Foto: Instagram Politano