Politano: “Possiamo giocarcela con chiunque. Ecco cosa penso di De Bruyne”

02/08/2025 | 14:07:30

Altro appuntamento estivo per Politano & Co. pronti a sfidare il Brest in quella che sarà la terza amichevole estiva del Napoli. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo e il successo nel test di Dimaro maturato grazie alle reti di Raspadori e Lucca contro il Catanzaro, arriva lo scoglio rappresentato dal club del nord-ovest della Francia.

In merito a quanto pronunciato finora, il numero 21 azzurro ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, di condizione in vista del prossimo match e dell’inserimento dei nuovi arrivati. Per quanto concerne il primo punto: “Sto bene, da quando abbiamo ripreso gli allenamenti sono rientrato bene. Sto cercando di recuperare un po’. Amichevole con il Brest? Le sensazioni sono positive, è importante mettere minuti nelle gambe e far ambientare i nuovi. Non sarà facile, anche perché i carichi si fanno sentire. Ma dobbiamo fare bene“.

Il calciatore italiano ha inoltre svelato alcuni retroscena interni allo spogliatoio, coi nuovi arrivi protagonisti indiscussi: “Consigli ai nuovi? Anche se giovani sono esperti e hanno portato gioia. De Bruyne si è inserito alla grande e ha portato grande entusiasmo, siamo contenti di averlo con noi. Com’è caratterialmente? È un po’ più silenzioso ma è simpatico, un campione. Lucca? È un giocatore importante, ha struttura e ci tiene tanti palloni. Sia lui che Romelu sono importanti per il nostro gioco e sta cercando di capire le nostre giocate. È il Napoli più forte questo? Potenzialmente sì, ma sarà il campo a rispondere. Vogliamo competere in tutte le competizini e siamo entusiasti di tornare in Champions. Possiamo giocarcela con chiunque”.

Foto: Instagram Politano