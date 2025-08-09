Politano: “De Bruyne fa la differenza. Giocatore clamoroso di un altro livello”

09/08/2025 | 23:57:22

Matteo Politano ha commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto finora.

“Siamo contenti di aver vinto, fa sempre bene al morale. Siamo contenti per l’intensità che abbiamo avuto e dobbiamo cercare di aumentarla ulteriormente”, ha dichiarato l’esterno azzurro, sottolineando l’importanza della mentalità vincente anche in test estivi.

Politano ha ribadito la compattezza del gruppo guidato da Antonio Conte: “È stata la forza per lo scudetto che abbiamo sul petto, quindi cerchiamo di vincere anche in amichevole. Sappiamo che tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, è importante essere compatti”.

Sul piano tattico, il numero 21 ha evidenziato la duttilità della squadra: “Tante soluzioni? Decide l’allenatore, possiamo fare qualsiasi tipo di modulo, è l’approccio che conta. Dobbiamo tenere questo tipo di atteggiamenti. Siamo contenti del gruppo che stiamo creando in ritiro, ora cerchiamo di vincere la prossima amichevole e arrivare pronti”.

Protagonista assoluto della sfida è stato Kevin De Bruyne, autore di una doppietta e di un assist. Politano non ha lesinato elogi: “De Bruyne è un campione in campo ma soprattutto fuori. Quando tocca il pallone fa la differenza, lo vedremo in campionato: non lo dico io ma la sua carriera”.

Infine, un passaggio sulla propria condizione: “Io cerco di dare sempre il massimo, mi metto a disposizione dell’allenatore: l’importante è esserci e cercare di dare l’anima”.

Foto: Instagram Politano