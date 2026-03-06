Politano: “Contenti della vittoria. Dobbiamo evitare di prendere gol ingenui”

06/03/2026 | 23:50:30

Matteo Politano, esterno del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 2-1 sul Torino.

Queste le sue parole: “Vittoria meritata, siamo felici. E’ stata una gara dominata. Peccato per il finale, non dobbiamo subire questi gol perché nel finale può succedere di tutto. Alisson è un bravo ragazzo, sempre sorridente e puntuale negli allenamenti: è un giocatore forte e siamo molto contenti di averlo con noi.

Foto: sito Napoli