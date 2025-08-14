Politano: “Conte sta provando altro rispetto al 4-3-3. Siamo pronti per la stagione”

14/08/2025 | 23:12:16

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato alla Radio CRC dopo l’amichevole contro l’Olympiacos.

Queste le sue analisi: “È un bilancio positivo: abbiamo finito il ritiro con una bella vittoria contro una squadra tosta che veniva forte a contrasto su tutti i palloni. Siamo contenti di aver chiuso così, ora ci riposiamo qualche giorno perché ce lo meritiamo e poi da lunedì inizieremo a pensare al Sassuolo”.

Sul modulo: “Il mister sta cercando di trovare altre soluzioni rispetto al 4-3-3, come questo modulo con più centrocampisti. Noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo e poi deciderà il mister chi gioca e come. C’è tanta voglia di iniziare questa stagione, anche se ora vogliamo riposarci, essendo stati tanti giorni di ritiro. Ci meritiamo qualche giorno di relax, ma poi ci concentreremo al massimo perché abbiamo voglia di fare bene e di ricominciare”.

Foto: sito Napoli