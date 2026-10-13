Politano: “Ci metto la faccia e chiedo scusa per l’errore. Abbiamo sbagliato molte scelte”

13/10/2026 | 23:25:06

Le parole di Matteo Politano a Sky: “Dispiace, ci tengo subito a precisare che mi dispiace per il mio errore e ci metto la faccia. Ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa anche ai tifosi. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, nel secondo ci siamo troppo sfilacciati. Nel primo tempo abbiamo fatto bene come gioco e occasioni, il problema è stato nel secondo in cui abbiamo sbagliato parecchie scelte. Loro sono stati più squadra di noi, dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra e di difendere tutti insieme. In questi periodi bisogna compattarci il più possibile”.

foto x napoli