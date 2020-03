Politano: “Che emozione la prima al San Paolo. Il mio idolo? Totti. Se non fossi diventato calciatore…”

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha risposto così ad alcune domande dei tifosi azzurri ai canali ufficiali del club: “Il difensore più forte? Di difensori forti nella mia carriera ne ho incontrati, ma quello che mi ha impressionato di più penso sia stato Jordi Alba. La prima al San Paolo? È stata un’emozione forte, perché esordire al San Paolo è sempre emozionante. Anche quando ci ho giocato da avversario mi sono emozionato. Il mio idolo da bambino è sempre stato Francesco Totti. Sono cresciuto a Roma, per me è sempre stato un grandissimo punto di riferimento. Il napoletano? Un po’ l’ho imparato. Stando spesso con Insigne non posso non impararlo. Se non fossi diventato un calciatore? Sarei andato a lavorare con mio padre che fa il meccanico”, ha chiuso Politano.

Foto: Twitter personale Politano