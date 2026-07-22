Politano: “Arezzo bestia nera. Anche l’anno scorso ci ha battuto. Ma restiamo positivi”

22/07/2026 | 20:17:38

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in amichevole contro l’Arezzo.

Le sue parole: “Va bene anche così. Dispiace perché ci tenevamo a iniziare bene, anche se sapevamo di non essere in grande forma. Però ci sta, lavoriamo da pochi giorni”.

Anche la scorsa estate avete perso con l’Arezzo in amichevole…

“È la nostra bestia nera… Come ho detto c’è tempo: dobbiamo ancora lavorare, abbiamo tanti giorni di ritiro”.

Lavorate sul 4-3-3. È una base di partenza confermata anche oggi?

“Sì, poi dipenderà dal mister, da cosa deciderà. Ci penserà lui, noi negli anni abbiamo dimostrato di poter giocare con qualsiasi modulo”.

Tanto pallone e poco lavoro a secco?

“Beh, lo stiamo comunque facendo. Magari su distanze meno lunghe rispetto a Conte, ma ognuno ha il suo modo di lavorare. Vedremo come andremo tra un mese”.

Le sensazioni dopo i primi giorni di ritiro?

“Sono super positivo. Il gruppo è compatto e forte, l’abbiamo dimostrato: ora è rientrato qualcuno dai vari prestiti, penso si possa costruire qualcosa di importante”.

Foto: sito Napoli