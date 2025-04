Politano: “Amo Napoli, sarebbe bello chiudere la carriera qui. Ho comprato anche casa”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a “Il Roma” sul suo momento e sulla sua vita nel capoluogo campano.

Queste le sue parole: “Amo Napoli, ho comprato anche un appartamento. Sarebbe bello chiudere la carriera qua ma non è così semplice. Ho altri due anni di contratto, vedremo. Se il presidente e il direttore vorranno un giorno ci siederemo e ne riparleremo. Intanto mi godo questi bellissimi momenti”.

Su Conte: “E’ un valore aggiunto di un gruppo che si sta ricostruendo. Con l’aiuto dell’allenatore e con la voglia di vincere dimostrata domenica con il Milan ce la giocheremo fino alla fine. Differenze con l’Inter? All’epoca ero più giovane. Lui aveva puntato sul 3-5-2 e io non ero pronto. Mi provava come punta. Ero chiuso, non amavo il ruolo e dopo sei mesi me ne andai. Ero abituato al 4-3-3 e non facevo tantissima fase difensiva”.

Ora la sfida al Bologna, forse la squadra più in forma: “Conosco benissimo Italiano, ha giocatori forti. So che li caricherà a mille per questa partita. I felsinei stanno esprimendo un grandissimo calcio. Dobbiamo pareggiare i loro ritmi. Sarebbe importante tornare a vincere fuori casa anche perché non conquistiamo i tre punti dalla trasferta di Bergamo. Il nostro obiettivo era di tornare in Champions. Tutto ciò che viene in più ce lo prendiamo”.

