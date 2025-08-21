Polissya-Fiorentina, le formazioni ufficiali

21/08/2025 | 18:56:07

Polissya e Fiorentina scendono in campo per la sfida play-off di Conference League. Sono state rese note le scelte di Stefano Pioli e Ruslan Rotan. I titolari delle due squadre: Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapiy, Korniychuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All.: Ruslan Rotan. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Stefano Pioli.

Foto: Instagram Pioli