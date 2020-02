Poli: “Da quando il mister è qui, abbiamo dimostrato che non esistono termini come difficoltà o ostacolo”

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese.

“Da quando c’è il mister, abbiamo dimostrato che non esistono termini come difficoltà o ostacolo. Questa partita è importante, ci può dare modo di prendere tre punti pesanti per la nostra classifica. In una squadra ci sono queste situazioni. Abbiamo un gruppo unito e coeso, con ragazzi che hanno voglia di allenarsi e di crescere. Dominguez. “Ha cercato di mettersi subito a disposizione: è fisiologico avere un periodo di adattamento. Sta a lui mostrare le qualità che ha“.

Foto: sito ufficiale Bologna