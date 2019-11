Polemiche VAR in Premier League. Il Mail on Sunday: “Sta uccidendo il nostro gioco”

Continuano, e non solo in Italia, le polemiche legate alla VAR. Diversi errori sono stati commessi ieri in Premier League, specialmente nel corso della sfida fra Tottenham e Sheffield United, con i giornali inglesi che nelle edizioni odierne di quotidiani e tabloid non hanno mancato di sottolinearlo.

Ad andar giù più duro è stato il Mail on Sunday che ha titolato così in prima pagina: “La VAR sta uccidendo il nostro gioco”.

