Polemiche per Biraghi con un tifoso. L’esterno chiarisce: “Era solo una battuta. Chi sa come vincere il derby ce lo dica”

Nelle scorse ore ha fatto il giro del web un video che vede protagonista Cristiano Biraghi, esterno del Torino, che aveva scambiato una battuta con un piccolo tifoso, che gli chiedeva di vincere un derby contro la Juventus. Biraghi, in maniera scherzosa aveva risposto: “Vieni tu a giocare con noi? Se ce lo fai vincere ti facciamo giocare con noi”.

Una risposta che ha fatto il giro del web e dei social, con indignazione dei tifosi verso il giocatore, che era stato troppo freddo e aggressivo verso un bambino.

Biraghi ha chiarito sui social la vicenda: “Ciao a tutti, volevo dire anche io la mia su un video che sta girando sul web, visto che sono il diretto interessato. Qualcuno pensa io abbia mancato di rispetto a un bambino o che gli abbia risposto male. Posso capirlo, soprattutto da parte di chi non mi conosce di persona. Ma vi assicuro che si è trattato di un grande malinteso. Chi mi conosce sa che non sono molto espressivo a livello visivo e capita che una mia battuta scherzosa venga fraintesa come una cosa seria. Me lo sento dire tante volte: ‘non sorridi mai!’, ‘sei un po’ ruvido’… ed è vero, sono fatto così. Nessuno è perfetto, ognuno ha i suoi modi. Ma vi garantisco che si è trattato semplicemente di uno scambio di battute, senza alcuna intenzione di fare polemica o mancare di rispetto tanto meno con un bambino. Ma ci mancherebbe altro…. Sono sempre disponibile e con piacere mi fermo ad ascoltare e salutare tutti i tifosi. Anzi, lo ribadisco: chiunque abbia la soluzione certa e garantita per vincere il derby, è il benvenuto! Con questo chiudo e spero davvero che questo episodio sia alle spalle e non se ne discuta più. Forza Toro”.

