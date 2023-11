Polemica “lunch match”, Klopp risponde alle critiche di Tuchel: “Adoro giocare alle 12.30”

In una recente conferenza stampa, Jurgen Klopp, ha affrontato il tema del calendario calcistico, aprendo una parentesi per discutere delle recenti critiche espresse da Thomas Tuchel. Quest’ultimo aveva espresso ampiamente il suo dissenso nei confronti del sistema attuale, concentrandosi in particolare sui cosiddetti “lunch match”. Klopp ha colto l’occasione per commentare e riflettere su questa polemica, aggiungendo la sua prospettiva al dibattito in corso sulle sfide organizzative del mondo calcistico moderno.

Le parole di Klopp: “Il mio inglese non è abbastanza buono da farci perdere tempo per assicurarci che abbiate capito. Tuchel ha spiegato con calma una situazione e i giornali tedeschi hanno detto che ha fatto una sfuriata. Non era una sfuriata. Nessuno vuole sentirlo. A me piace giocare alle 12.30”.

Foto: Klopp Twitter ufficiale Liverpool