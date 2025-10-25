Polemica Conte-Lautaro: lo screzio dopo quello del 2021 in nerazzurro

25/10/2025 | 20:18:04

La gara tra Napoli e Inter ha visto anche la polemica a distanza fra Antonio Conte e Lautaro Martinez. I due non si amano, è evidente e e si portano dietro gli strascichi della furente discussione del 2021 quando, entrambi sotto i colori nerazzurri, si presero a parolacce a bordo campo a San Siro dopo una sostituzione che l’argentino non prese bene, scalciando i cartelloni e la bottiglietta e con Conte che risponde per le rime etichettandolo come “fenomeno del ca**o” e invitandolo a darseli in faccia, quei calci. A distanza di oltre 4 anni, ecco il secondo episodio, con l’argentino che nel parapiglia generale cerca lo sguardo del suo ex allenatore per provocarlo e per dargli del “senza attributi”. Inevitabile, la risposta accaldata dell’allenatore azzurro.

Foto: sito Inter