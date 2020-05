Pol Llonch rivela: “Preferirei giocare nell’Espanyol piuttosto che al Barcellona”

Intervistato da Goal.com, Pol Llonch, centrocampista spagnolo del Willem II e stella assoluta della Eredivisie, ha parlato del suo futuro: “Mi piacerebbe giocare un giorno nella lega spagnola, inglese o tedesca. Ma il club dei miei sogni è Espanyol. In effetti, preferisco andare a Espanyol che a Barcellona.” Durante la stagione 2010-2011, ai tempi de L’Hospitalet, il ragazzo catalano ha sfidato proprio i Blaugrana di Pep Guardiola: “È stato il miglior Barça della storia, con Pep Guardiola, e all’andata abbiamo perso solo 0-1, era orgoglioso. Ho affrontato Xavi . Volevo spingerlo, ma ero sempre in ritardo, mi anticipava sempre . L’ho visto spesso in televisione, ma si è rivelato incredibilmente intelligente sul campo.”

Foto: profilo Twitter personale Pol Llonch