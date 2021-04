Pokerissimo Bologna, figuraccia Bologna. Gasperini secondo, aspettando Lazio-Milan

Finisce con un trionfo dell’Atalanta sul Bologna il positicpo domenicale della 33a giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium termina 5-0 per la squadra di Gasperini che conquista il secondo posto a 68 punti in attesa della partita del Milan di domani. Partita che si mette subito a favore dei padroni di casa con il gol di Malinovskyi su magia di Muriel al 22′. Al 44′ il rigore trafsormato dal colombiano, poi nel secondo tempo l’Atalanta dilaga dopo l’espulsione al 49′ di Schouten. Il 3-0 è firmato da Freuler al 57′, due minuti dopo arriva la rete di Zapata, chiude Miranchuk al 73′. Troppo poco il Bologna di Mihajlovic che si è arreso troppo presto, soprattutto dopo essere rimasto in dieci uomini.

Foto: Twitter Atalanta