Il Barcellona, in attesa della sfida con il Napoli in Champions, si diverte e vince per 5-0 contro l’Eibar: si scatena Messi, tripletta dopo 40 minuti e un gol nella ripresa. Debutta Braithwaite e Arthur firma la Manita nel finale. Quique Setien momentaneamente in vetta a quota 55, a più due sul Real.

Foto: Barcellona Twitter