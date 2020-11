Poker Juve: Morata grandi numeri (doppietta), si sblocca Dybala

E’ la notte di Paulo Dybala, che torna a gioire, e di Alvaro Morata che infuoca il match con una doppietta sotto lo sguardo attento del ritrovato Cristiano Ronaldo. La Juve non ci pensa due volte e affonda subito il piccolo Farencvaros con l’attaccante spagnolo che trova la via del gol dopo appena 7′ minuti. Il raddoppio arriva all’ora di gioco con lo stesso Morata che dopo la sfortunata gara contro il Barcellona, firma una doppietta pesantissima per il suo score personale. Al 73′ arriva il tris firmato da Dybala che si sblocca dopo un inizio di stagione ballerino. Nel finale prima l’autogol di Dvali che regala alla Juve il quarto gol e poi al 90′ Boli segna il gol della bandiera per il club ungherese.

Foto: twitter Juventus